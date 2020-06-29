3 yıl önce sol bacağı diz altından kesilen yaşlı adam, kaldığı harabe evde yaşam mücadelesi veriyor.

Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'ne bağlı Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi'nde yıkılmak üzere olan virane bir evde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Demir, hayat hikayesi ile dikkat çekiyor.

TEK BACAKLA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Sanayide kereste işlerinde günübirlik çalışan Demir'in, 3 yıl önce ayağından geçirdiği bir rahatsızlık sonucu sol bacağı diz altından kesildi. Engelli olması nedeniyle çalışamaz duruma gelen Demir, yıkılmak üzere olan eski bir binaya sığındı.

İhtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelen yaşlı adam, komşularını yardımı ile ayakta durmaya çalışıyor.

Tokat'ta yaşayan engelli adamın yaşam mücadelesi

DİNİ NİKAHLI EŞİ EVLİ ÇIKTI

Vatani görevini yaptığı Ağrı’da tanışarak dini nikahla evlenen Demir, eşinin evli olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi. 8 çocuğunun da kendi nüfusuna kayıtlı olmadığını belirten Demir, bir insanın kalamayacağı yerde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Bir din görevlisinin yardımı ile huzurevine gitmek için başvurduğunu belirten Demir, cevap beklediklerini söyledi.

"KİMSESİ YOK, DURUMU İYİ DEĞİL"

Yaşlı adamın komşusu Emine Kandiş ise ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bizim de durumumuz yok. Bu açken biz de günah altında kalıyoruz. Kimsesi yok, durumu iyi değil. Yağmur yaşta burada kalıyor. Bacağı kesilmeden önce çalışıyordu. Şimdi durumu daha kötü." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ise Mehmet Demir'in, 1 Temmuz itibarıyla Yaşam Merkezi'ne yerleştirilmesinin planlandığını belirtti.