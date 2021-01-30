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    Tokat'ta yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi

    Tokat’ta kar yağışına sevinen yaşlı adam önce komando gibi karda süründü, sonra yuvarlanarak karın keyfini çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 16:56
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    Tokat'ta yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi

    Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Aymak (57) kar özlemini sıra dışı bir yöntemle kutladı.

    Kış mevsimin çetin geçtiği ilçeye kar yağışı önceki yıllara göre geç geldi.

    Kar yağışının bölgede giderek artmasına sevinen Aymak, kendini beyaz örtüye attı.

    Tokat'ta yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi VİDEO

    SÜRÜNDÜ, YUVARLANDI

    Askerliğini komando olarak yapan Aymak, önce karda süründü sonra yuvarlandı. O anları görüntüleyen oğlunun şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.

    Üzeri karla kaplanan Aymak'ın sevinci yüzüne yansıdı.

    Tokat ta yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi #1

    "KARIN YAĞMASI BOLLUK BEREKETTİR"

    Yöre halkı tarafından renkli kişiliği ile tanınan Ahmet Aymak, kar özlemini dile getirerek, “Karın yağmasını bekliyorduk. Rabbimize bin şükür karın yağdığını görerek neşelendik, sevindik. Karın yağması bolluk, berekettir. Sularımızın coşması, göletlerimizin dolması için sevindik. Kayak merkezimizde kar yağınca açıldı. Güzel oldu” diye konuştu.

    Tokat ta yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi #2

    Tokat ta yaşlı adam karda süründü, yuvarlanarak eğlendi #3

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