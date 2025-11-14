TOKİ Kura Çekilişi 2025: 500 bin konut kura çekilişi ne zaman?

- TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci devam ediyor.
- Kura çekilişleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında yapılacak ve sonuçlar TOKİ'nin resmi sitesinden açıklanacak.
- Hak sahiplerine teslimat Mart 2027'de başlayacak.
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci hızla ilerliyor.
“Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan dev sosyal konut atılımında başvurularını tamamlayanların gözleri kura takvimine çevrildi.
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından projeden yararlanacak hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.
Türkiye’nin dört bir yanında inşa edilecek 500 bin yeni konut için kura çekiliş tarihleri belli oldu.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ, kura çekimlerinin hangi ilde, hangi tarihte yapılacağını resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak. Başvuru sahipleri, açıklanacak takvim doğrultusunda kura sürecini adım adım takip edebilecek.
Başvuru dönemi: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025
Kura çekilişleri: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026
Teslimat: Mart 2027 itibarıyla
KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından, projede hak sahibi olan vatandaşların asil ve yedek listeleri ilan edilecek.
Vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.