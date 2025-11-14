TOKİ Kura Çekilişi 2025: 500 bin konut kura çekilişi ne zaman?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde başvuru süreci hızla ilerliyor.

“Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan dev sosyal konut atılımında başvurularını tamamlayanların gözleri kura takvimine çevrildi.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından projeden yararlanacak hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanında inşa edilecek 500 bin yeni konut için kura çekiliş tarihleri belli oldu.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ, kura çekimlerinin hangi ilde, hangi tarihte yapılacağını resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak. Başvuru sahipleri, açıklanacak takvim doğrultusunda kura sürecini adım adım takip edebilecek.

Başvuru dönemi: 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025

Kura çekilişleri: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

Teslimat: Mart 2027 itibarıyla

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından, projede hak sahibi olan vatandaşların asil ve yedek listeleri ilan edilecek.

Vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden veya e-Devlet Kapısı aracılığıyla T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.