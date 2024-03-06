Toprakta bırakılan malç naylonu, tarımın geleceğine zarar veriyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, toprağa serilen malç naylonunun bazı çiftçiler tarafından toprakta bırakıldığını, bu şekilde sürülen tarlalarda toprağa karışan naylonların uzun yıllar yok olmadığını, bunun da tarıma zarar vereceğini söyledi.

İHA

Tarımda bilinçsiz kullanılan petrol ürünü malzemeler, toprağa karıştıklarında uzun yıllar çevreye ve üretime zarar verecek materyaller bırakabiliyor.



Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, topraktan temizlenmeyen malç naylonunun tarımın geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

"Ekilen ürünlerin yabani otlardan korunması için malç naylonu seriliyor"

Başkan Doğan, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye’nin bereketli topraklarından Adana ilimizde yılın 365 günü ekim, dikim, hasat aralıksız devam eder. Karpuz üretiminde birinci olan bölgemizde ayrıca, kavun, domates, biber gibi çokça üretilen ürünler alçak sera yöntemiyle yetiştirilmektedir. Kış aylarında ekilen bu ürünlerin yabani otlardan korunması için, malç adı verilen siyah ve beyaz iki ayrı rengi olan naylon serilmektedir.

Temizlenmemiş naylon, verimliliği olumsuz etkiliyor

Üst bölüme ise yarım ay şeklinde naylon çekilmektedir. Hasat zamanında üst naylon çıkarılırken toprağa sıfır serilen malç, üzerinde ot bitmesi nedeniyle de sökülmesi zor olduğu için bazı çiftçilerimiz tarafından toprakta bırakılıyor. Bu şekilde sürülen tarlalarda bu naylonlar toprağa karışıyor uzun yıllar yok olmuyor. Temizlenmemiş malç naylonu, bitkilerin köklerini boğarak beslenme ve su alımını engelliyor, bitki büyümesini ve verimliliğini olumsuz yönde etkiliyor.

"Toprakta eriyip yok olan, doğa dostu malzemeler tercih edilmeli"

Örneğin, mısır, buğday veya ayçiçeği gibi tohumlu ürünler ekildiğinde bazı tohumlar, malç naylonunun altında kaldığı için çimlenmiyor ve dönüme düşen tohum sayısı azalmış oluyor. Gelecek nesillere temiz topraklar bırakmak ve sürdürülebilir tarım için toprakta eriyip yok olan, doğa dostu malzemeler tercih edilmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan doğa dostu malzemelerin daha çok üretilmesi ve çiftçilerimizin bu ürünleri tercih etmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)