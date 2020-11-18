Trabzon Uzungöl'de dönüşüm zamanı

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl’ün eski görünümüne kavuşması için hazırlanan çalışma başlıyor.

Çam ağaçları ve yeşilin binbir tonunu barındıran örtüsüyle dünyaca ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl'de kaçak yapılaşmanın artması nedeniyle yetkililer harekete geçti.

Yoğun yapılaşma nedeniyle eski görünümünden uzaklaşan Uzungöl için göl etrafında rehabilitasyon ve iyileştirme çalışması yapılacak.

2 etaptan oluşacak projeyle gölün etrafındaki yürüyüş alanları ve kaldırımlar yenilenecek.

GÖLÜN ÇEVRESİNDEKİ YAPILAR YIKILACAK

Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği turizm merkezinde ziyaretçiler bu projeyle rahatça dolaşabilecek. Gölün etrafının bütünüyle açılmasını kapsayan projenin 2. etabında gölün çevresindeki yapılar yıkılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle toplam 12 milyon TL’lik üstyapı çalışması gerçekleştirilecek.

Eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanların onarılacağı çalışmalarda otopark projesi de hazırlanıyor.

TRAFİK SORUNU DA ÇÖZÜLECEK

Özellikle yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret etmesiyle yoğun trafiğin yaşandığı Uzungöl’de giriş ve çıkışlarda yapılacak otopark ile trafik sorununun da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsünü eski haline getirmek için başlayacak proje ile turizm potansiyeli attırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle Uzungöl 2021 sezonuna yetiştirilecek.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERMİŞTİ

Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1989 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çarpık ve çirkin yapılaşmaya kötü bir örnek olarak göstermiş, gereken tedbirlerin alınmasını istemişti.