Trabzon'da 20 yıl önceki uçak kazası: İmam yaşananları bir kez daha anlattı Trabzon'un Maçka ilçesinde 75 kişinin öldüğü uçak kazasının üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen kaza sonrası olay yerine ilk giden kişi olan cami imamı, o günü dün gibi hatırlıyor. İmam, uçak kazası sonrası yaşadıklarını da bir türlü unutamıyor.

İHA

Tarihler, 26 Mayıs 2003'ü gösteriyordu...

Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın UmAir Havayolları'na ait YAK-42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka'nın Atasu Beldesi'ndeki Pilav Dağı'na çarptı.

Kazada 62'si İspanyol asker, 13'ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın üzerinden tam 20 yıl geçti…

İspanya Liyakat Nişanı unvanı verildi

Uçağın düştüğü bölgeye yakın bir yerdeki mahallede bulunan camide imamlık yapan Sait Topçu, olayın hemen ardından uçağa ulaşan ilk kişi oldu.

Bölgeye giden Topçu, burada bulduğu bir askere ait eşyaları İspanya'daki ailesine gönderdi.

Topçu’ya, bu inceliğinden dolayı İspanya Liyakat Nişanı unvanı verildi.

Maçka Atasu Yunus Emre Merkez Camii imamı Sait Topçu, 20 yıl önce yaşanan feci kazayı bir gün bile olsa unutamadığını ve o günü dün gibi hatırladığını söyledi.

“Çok dramatik bir gündü” diyen Topçu, şunları söyledi:

"1-2 dakika sonra bir patlama sesi oldu"

Sabah namazı okunduktan 1-2 dakika sonra bir patlama sesi oldu. Patlama sesinin olduğu yere doğru harekete geçtim, arabamla buraya geldim. Ulaştığımda uçak düşmüş ve insanların bir kısmı yanıyordu. Yanan hostes vardı, onu söndürdüm. Tamamen yanmıştı, hostes olduğunu ayak parmakları ojeli olduğu için anladım, o derece yanmıştı. Az ileri tarafta koltuğunda oturur vaziyette pilot vardı. Sağ ayağı kopmuş. Tahminimce kan kaybından dolayı hayatını kaybetti. Çünkü başka darbe ve yara almamıştı.

"Müdahale edilecek hiçbir şey yoktu"

Olay yerine geldiğinde hiçbir canlı belirtisinin olmadığını ifade eden Topçu, şöyle devam etti:

Hemen itfaiyeye, jandarmaya haber verdim. Askerde aldığım eğitim sayesinde bölgeye hemen ulaşılması ve yörede farklı yollara girilmemesi için kavşaklarda ve yol ayrımlarında ağaçlardan yön gösteren ok işaretleri ve simgeler yaptım. İtfaiye, jandarma, ambulanslar Trabzon'dan buraya yaklaşık 40 dakika gibi çok kısa zamanda ulaştılar ancak müdahale edilecek hiçbir şey yoktu. Çünkü hepsi kazadan kısa bir süre sonra ölmüştü.

İspanyol ailelerin üzüntülerini hiç unutamıyor

Kaza sonrası bölgeye gelen İspanyol ailelerin üzüntülerini hiç unutamadığını belirten Topçu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Eşini, çocuğunu kaybeden aileler ile kaza sonrası Trabzon'da bir araya geldik. Duygu dolu anlardı. Bulduğum eşyaları büyük bir zarfa koydum aralarında askerlerin künyesi olmak üzere hepsini İspanya'ya gönderdim. Gönderdikten 1-2 ay sonra Trabzonspor-Villarreal Avrupa maçı vardı, oradan 5 aile geldi. Çocukları ölen İspanyol annelerine, Türk Milleti adına bir başsağlığı mektubu gönderdim. Mektuba adresimi, telefonumu yazdım. O 5 aile maça gelince, beni aradılar. Trabzon'da bir otelde buluştuk, bana çok teşekkür ettiler. Orada duygu dolu anlar yaşadık. Birçoğu bana sarılarak son olarak eşimi çocuğumu sen gördün nasıldı diye ağladılar.

"O zaman İspanya'da kriz oldu"

Bir askerin kimliğinin tespitinde yaşananlardan dolayı İspanya'da kriz çıktığını ve üst düzey yetkililerin istifa etmek zorunda kaldığını da hatırlatan Topçu, şu ifadeleri kullandı:

33 kişinin DNA testlerini Trabzon'da, diğerlerini İspanya'da yaptılar. Cesetler parçalandığı için karıştı, kimisinin eli ayağı kopmuştu. Ben de burada bulduğum eşyaları, bir askerin eşine göndermiştim. O da İspanyol Savunma Bakanlığı'na dilekçe yazdı. 'Benim eşimin cesedini nasıl tespit ettiniz?' diye. İspanyol Savunma Bakanlığı da ona 'Eşinizin cesedini künyesinden tespit ettik' dediler. Kadın benim gönderdiğim künyeyi alarak İspanyol televizyonlarına çıktı ve İspanyol Savunma Bakanlığı’nın yalan söylediğini gösterdi. O zaman İspanya'da kriz oldu. Üst düzey yetkili kişiler istifa etmek zorunda kaldı. Ondan dolayı o dönemde çok gündeme geldik.

Uçağın lastiği ve iniş kolunu evinde saklıyor

Kazanın ardından komşularının ormanda bulduğu uçağın lastiği ve iniş kolunu evinde sakladığını kaydeden Topçu, “Kaza sonrası komşularımın ormanda bulduğu uçağın lastik ve iniş kolu gibi malzemeleri onlardan aldım. Pilav Dağı’nda babası ölen çocukların, babalarına çizmiş olduğu resimler, babalarına duyduğu özlemi yazan ifadeler var. Anneleri buraya anma törenine geldikleri zaman anıtın olduğu bölgeye bıraktılar. Biz de kaybolmasın diye onları oradan aldık, onlar da ben de duruyor.” dedi.