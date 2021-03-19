Trabzon'da 2.5 ay önce yakalandığı koronavirüse yenik düşen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel’in, hastane bahçesine heykeli konuldu.

Trabzon'daki özel bir hastanede Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı olarak görev yapan 75 yaşındaki Hüseyin İlhan Demirel, 2.5 ay önce koronavirüse yakalandı.

Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Demirel, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demirel için görev yaptığı hastane bahçesine heykeli yapıldı. Doktorun büstünün açılışına İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Demirel’in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

Dr. Hüseyin İlhan Demirel’in büstünün kaidesine "Yeri doldurulamayacak insan, tüm hekimlerin abisi Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel seni unutmayacağız” yazıldı.

Törende, eşinin büstünü gören Asuman Demirel, “Biz onu asla unutmayacağız. Her zaman kalbimizde olacak.” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Trabzon'da koronavirüse yenik düşen doktorun heykeli yapıldı VİDEO

"YANIMIZDA OLSUN İSTEDİK"

Hastane müdürü Tuğba Altın ise, “Hüseyin ilhan Demirel hocamız hayat dolu, neşeli her daim arkadaşları ile arasında özel bir bağ olan bir hekimimizdi. Çok zamansız kaybettik kendisini. Koronavirüsten dolayı kendisini kaybedebileceğimizi hiç düşünmemiştik. Sürecin en başında beri korkusuzca görevini aksatmadan çalışmaya devam etti. Çok çalışkan biriydi. Herkesin sevgisini kazanmıştı. Okumayı çok sevdiği için adına hastanemizde kütüphane de yaptırdık. Şimdi de hastanemiz bahçesine heykelini yaptırdık. Sanki aramızdan hiç ayrılmamış gibi yanımızda olsun istedik. Büstünü yaptırdık. Her sabah buradaymış gibi kendisini 'günaydın' diyerek selamlayarak işimizin başında olacağız. Allah yakınlarına sabır versin. Mekanı cennet olsun.” şeklinde konuştu.

















