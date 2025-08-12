Trabzon’da örnek fındık bahçesinde Dünya Fındık Haftası coşkusu

Trabzon’da, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında Fındık Hasat Şenliği gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB) organize ettiği etkinlik, Yomra ilçesi İkisu Mahallesi’ndeki Ömer Ustaömeroğlu’na ait örnek bahçede yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, dünyada Türk fındığının lezzetinin eşi olmadığını vurgulayarak, fındığa özen gösterildiğinde yüksek kazanç sağlanabileceğini söyledi. Yıldırım, Ustaömeroğlu’nun bahçesini bunun en iyi örneklerinden biri olarak gösterdi.

"2 MİLYAR DOLARLIK GELİR, 5-6 MİLYAR DOLARA ÇIKABİLİR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, fındığın hem bölge hem de ülke ekonomisi için stratejik bir ürün olduğunu belirtti:

Dönüm başına halen 60-70 kilo verim alıyoruz. Oysa 2013’te kurulan bu örnek bahçeden 200-250 kilo ürün elde ediliyor. Bu da fındıktan elde edilen 2 milyar dolarlık gelirin, doğrudan 5-6 milyar dolara çıkabileceği anlamına geliyor.

"TÜM DÜNYAYA ÖRNEK BİR FINDIK BAHÇESİ"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Türkiye ve dünyaya örnek bir fındık bahçesinin nasıl olması gerektiğini göstermek amacıyla bu töreni düzenlediklerini ifade ederek, TTB Başkanı Eyyüp Ergan ve TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım, eski TBMM Başkanı ve TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek, Başkan Genç, Hisarcıklıoğlu, Ergan ve davetliler birlikte fındık hasadı yaptı.