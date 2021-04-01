Pilot Elif Güveyler, Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus Havayolları'na ait olan uçağın, pide salonu olmasına tepki gösterdi.

Yaklaşık 3 sene önce Ankara'dan kalkan Pagasus Havayolları'na ait 162 yolculu uçak, Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıkıp, yamaçtan aşağı süreklenerek denize düşmeden durmuştu.

"UÇAK PİDE SALONU OLACAKMIŞ, BU MUDUR YANİ?"

Can kaybının yaşanmadığı olay sonrası, uçağın pide salonuna çevrileceği açıklandı. Bu karara tepki gösteren ünlü pilot Elif Güveyler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Trabzon'da pistten çıkan Pegasus uçağı pide salonu olacakmış. Bu mudur yani? O kadar olasılık arasından gerçekten pide salonu mu. Milyonlarca genç var bu ülkede. Eğitime feda edin. Müze yapın ne bileyim pide salonu nedir ya"

Trabzon'da pistten çıkan uçak pide salonu olacak VİDEO