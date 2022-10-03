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Trabzon'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Trabzon'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Akşam saatlerinde kentte etkili olan şiddetli rüzgar, yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte bir süre aksamalar yaşandı.