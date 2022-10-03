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    Trabzon'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

    Akşam saatlerinde kentte etkili olan şiddetli rüzgar, yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Devrilen ağaçlar nedeniyle trafikte bir süre aksamalar yaşandı.
    • 03.10.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 09:23
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    Trabzon'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 ili sarı kodla uyardı.

    Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da beklendi.

    Ağaçlar devrildi

    Gece saatlerinde Trabzon'da yüzünü gösteren yağmur, bir süre sonra şiddetli rüzgarla vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Rüzgara direnemeyen ağaçlar devrildi.

    Trabzon'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi ViDEO

    Trabzon da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #1

    Trafik tek şeritten ilerledi

    Karadeniz Sahil Yolu'nda yaşanan olay nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

    AA'nın aktarımına göre; itfaiye ekipleri devrilen ağaçlara müdahale ederken güvenlik güçleri de merkezde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirleri artırdı.

    Sarı kod uyarısı nedir?

    Tahmin edilen hava durumu olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

    Trabzon da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #2

    Trabzon da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi #3


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