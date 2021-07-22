Trabzon'da Sürmene açıklarında hortum çıktı
Kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 22.07.2021 - 14:22
- Güncelleme : 22.07.2021 - 14:43
Trabzon'un Sürmene ilçesinde sabah saatlerinde kısa süreli sağanak meydana geldi.
Yağışın ardından deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu.
2 MİL AÇIKTA HORTUM
Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Trabzon'da Sürmene açıklarında hortum çıktı VİDEO