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    Trabzon'da Sürmene açıklarında hortum çıktı

    Kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 22.07.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 14:43
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    Trabzon'da Sürmene açıklarında hortum çıktı

    Trabzon'un Sürmene ilçesinde sabah saatlerinde kısa süreli sağanak meydana geldi.

    Yağışın ardından deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu.

    2 MİL AÇIKTA HORTUM

    Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

    Trabzon'da Sürmene açıklarında hortum çıktı VİDEO

    Trabzon da Sürmene açıklarında hortum çıktı #1

    Trabzon da Sürmene açıklarında hortum çıktı #2

    Trabzon da Sürmene açıklarında hortum çıktı #3

    Trabzon da Sürmene açıklarında hortum çıktı #4

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