Trabzon'da tesettürlülere hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı Trabzon'da hastanede birlikte sıra beklediği çarşaflı kadınlara hakaret edip, saldırgan davranışlarda bulunan kadın hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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AA

Türkiye'de son günlerde başörtülü ve çarşaflılara karşı saygısız davranışlar, ülkenin gündemine oturmuş durumda.

Çarşaflılar diye hakaret etti

O olaylardan biri Trabzon'da Of Devlet Hastanesi'nde yaşanmış, kendisi ile birlikte sıra bekleyen çarşaflı kadınlara hakaretlerde bulunan kadın tepki toplamıştı.

Çarşaflı kadınların dış görünüşü ile dalga geçen kadın, "Pislikler, hayvanlar, öküzler, zırdeliler..." gibi ağır hakaretlerde bulunmuştu.

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Hakkında soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Of Cumhuriyet Başsavcılığı, Of Devlet Hastanesinde tartıştığı çarşaflı kadınlara kadına hakarette bulunan kadın hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili incelemenin devam ettiği açıklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)