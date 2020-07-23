Arkadaşının başına top yerine karpuz atarak şaka yapan adamın paylaştığı video, sosyal medyada çok sayıda tıklanma aldı.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Ferhat Aksoy ve '02 Jilet' lakaplı Hasan Aksoy, arkadaşlarına yaptıkları karpuz şakası ile sosyal medyada dikkat çekti.

TOP YERİNE KARPUZA KAFA ATTI

Zaman zaman yaptıkları şakaları sosyal medyada yayınlayan ikili, son olarak arkadaşına boru içerisine futbol topunu göndermesi için top yerine karpuz atınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Trabzon'da top yerine karpuza kafa atan adam

"ARKADAŞIMIZ ÇOK GÜÇLÜ"

Hasan Aksoy, şaka yaptığı arkadaşının çok güçlü olduğunu bildiğini belirterek, “Akşamdan iş yerinde otururken arkadaşlarla böyle bir şaka yapalım diye karar aldık. Onlar da olsun dediler. Önce bir futbol topu, sonra da bir karpuz aldık. Karpuzu sakladık. Arkadaşlar videoda görülen borunun içine kafayla topu atmaya çalıştılar. Şahin kardeşimiz lakabı da 'Yük Gemisi'dir. En son sıra kendisine gelince top yerine daha önceden sakladığım karpuzu alıp ona attım, o da karpuza kafa vurunca ortaya böyle görüntüler çıktı. Bu şakayı yaparken arkadaşımızın güçlü olduğunu biliyorduk. Bildiğimiz için böyle bir şaka yaptık." dedi.

Öte yandan herkese bu şakaları yapamayacağını belirten Aksoy, arkadaşının dostluğundan çok memnun olduğunu ve kendisini çok sevdiğini de vurguladı.

"KARPUZA VURDUĞUMU SONRADAN FARK ETTİM"

Arkadaşlarıyla birlikte gelen topa kafa vurarak boru içerisine göndermeye çalıştıklarını belirten Şahin Dilli de, “Daha öncesinde bu durumdan haberim yoktu. Hasan abimiz işimiz var diye beni çağırdı. Bana top meselesi var, maç yapalım dedi. Daha sonra sıraya geçtik. Ben en son sıradaydım. Hasan abiye beni en son sıraya neden koydun dedim. Bana sen geç dedi. O sıra bana top yerine karpuz geldi. Karpuza vurduğumu sonradan fark ettim. Neler hissettin deyince hiçbir şey hissetmedim dedim. Acı falan hiç duymadım. Olan karpuza oldu, bana hiçbir şey olmadı.” ifadelerini kullandı.