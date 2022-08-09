AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun ziyaret ettiği Cemile Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Başkanlığı elinden gelirse kimseye bırakmasın" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesiyle seçim bölgelerinde çalışmalar hızlandırıldı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirmeye başladı.

İHA'nın aktarımına göre; bölgenin Dernekpazarı ilçesini ziyaret eden Ayvazoğlu, 102 yaşındaki Cemile Topaloğlu ile tanıştı.

"O iktidara geldikten sonra millet giyindi, kuşandı"

Ayvazoğlu, yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisine şahit oldu.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Cemile Nine, "Başkanlığı elinden gelirse kimseye bırakmasın. Gözlerim tavanda iken de reyim onundur. Öyle selam söyle ona. O iktidara geldikten sonra millet; giyindi, kuşandı, yedi, içti, gezdi, her taraf serbest oldu. Ben kızım dedim sana 102 yaşındayım kaç defa bu devir geçti, geçti, geçti... Ama henüz yıkamadılar onu inşallah yıkılmaz. Selam söyle ona." dedi.

Trabzonlu Cemile Nine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi VİDEO

"Saha çalışmalarımızda bizzat şahit oluyoruz"

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ise “Milletimiz kendine hizmet edeni biliyor, tanıyor ve seviyor. Buna saha çalışmalarımızda bizzat şahit oluyoruz. Hemşehrilerimiz yaptığımız hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, bizler aracılığıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderiyorlar." diye konuştu.