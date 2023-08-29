Trabzonlu genç adam eş adayını yamaç paraşütü yaparak aradı 34 yaşındaki vatandaş, evlilik için görüştüğü gelin adaylarının kendisini ekonomik anlamda zorlamalarına tepki gösterdi. Kendine has bir üslupla protesto düzenleyen adam, gökyüzünde, "Karada bulamadık, havada arayruk" ifadeleriyle pankart açtı.

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İHA

Evlilik için şartlar oldukça zorlaşmaya başladı.

Eşya maliyetleriyle birlikte istekler de arttı.

Altının fiyatı ise zirveye yükseldi. Hal böyle olunca kimi gençlerin evlilik hayalleri suya düştü.

34 yaşındaki Trabzonlu Muhittin Akbaş da olaya espri katarak isyan etti.

Gökyüzünde pankartlı protesto

Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl’ün yüksek kesimlerinden yamaç paraşütü ile atlayan Akbaş, evlenmek için görüştüğü kızların kendisini ekonomik olarak çok zorladığını belirtti.

Ev ve araba gibi taleplerde bulunduğunu belirterek bu durumu bin 500 metre yükseklikte gökyüzünde açtığı pankartı ile protesto etti.

O anlar sosyal medyada adeta viral oldu.

"Karada bulamadık, havada arayruk"

Akbaş, kuzeninin Uzungöl’de turistlere yamaç paraşütü hizmeti verdiğini belirterek “Ben de düşündüm taşındım, benim gibi birçok gencin içinde bulunduğu durumu göstermek ve sesimizi duyurmak için ‘Karada bulamadık, havada arayruk’ pankartı hazırlayarak gökyüzünde bunu açtım. Sosyal medyada da bunu paylaştım. Bu bayağı bir ses getirdi, görüp arayanlar, tebrik edenler oldu.” dedi.

"Evlenecek bayan bulamayınca uzaya mesaj gönderdik"

Akbaş, evlilik öncesi damat adaylarından istenenlerin bu ülkenin kanayan bir yarası olduğunu belirterek, “Ülkenin bu kanayan yarasına bir mizah anlayışı getirmek istedim. Malum yaşadığımız dünyada evlenecek bayan bulamayınca uzaya da bir mesaj gönderelim dedik. Karada bulamadık havada arıyoruz. Temennimiz insanlar yuva kurmayı bu kadar zor hale, ulaşılmaz hale getirmemelidir. Evlenecek kişilere yardımcı olunmalı diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.