Trump'tan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'deki gelişmelerden çok memnun olduğunu belirtti.

"ÇOK SERT VE ACIMASIZ YAPTIRIMLARI SONA ERDİRDİK"

Trump şunları dedi:

"ABD, Suriye'de gösterilen çabalardan, sıkı çalışma ve kararlılık sayesinde çok memnun. Suriye hükümetinin gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmesi için atması gereken önemli adımları sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara büyük ölçüde yardımcı olan şeylerden biri, çok sert ve acımasız yaptırımları sona erdirmemdi"

"AHMED EŞ-ŞARA, SURİYE İLE İSRAİL ARASINDA UZUN VE MÜREFFEH BİR İLİŞKİ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Yaptırımların kaldırılmasının Suriye hükümeti ve halkı tarafından gerçekten takdir edildiğine inandığını ifade eden Trump şu cümleleri kurdu: