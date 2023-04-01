TSK personeline ilişkin kanun teklifi Meclis'te Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 49 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Teklife göre, harp ve vazife malulü sayılanların anne ve babalarına ödenecek aylıklar asgari ücretin altında olamayacak.

Generaller ve amirallerin terfi ve görev işlemleri

General ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifi ile yapılacak. General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan "Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerinin üçte ikisinin kabulü" şartı kaldırılacak. Bunun yerine YAŞ kararları esas alınacak. Böylece, amiral ve generallerin terfilerinde 7 sivil ve 5 asker üyeden oluşan şura üyelerinin 6'sının onayı yeterli olacak.

Kıdemli binbaşı ve astsubayların özlük haklarına dair

Kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış astsubayların özlük hakları düzenlenerek tecrübeli personellerin meslekte kalması sağlanacak.

Astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına haiz olup harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara başvuru yapamadıkları veya katılım sağlayamadıkları sınav sayısı kadar sınav hakkı verilecek.

İntihara teşebbüs eden veya başkasını yaralayan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilecek. Yargı yolu kapalı disiplin cezaları mahkemelerce incelenebilecek ve iptal edilebilecek.

Kadrosuzluktan emekliye ayrılanlara aylık

1999 sonrası işe başlayan ve 1 Şubat 2018 itibariyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılanlara emekli aylığı bağlanacak.

Emeklilik için yeterli hizmet süresi 25 yıl

Yaş sınırını bekleyen kadın veya erkek personelin emekli aylığı alabilmesi için 25 yıllık hizmet süresini tamamlaması yeterli olacak. Emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.

Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilecek.

Askeri kaynaktan müfettiş yardımcısı atanmasına ilişkin usul ve esaslar Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

Sınavlarla ilgili açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sayfasından duyurulacak

Milli Savunma Bakanlığınca gerçekleştirilen personel temin faaliyet sürecinin aksamaması, hızlandırılması, zaman ve emek israfının önlenmesi, posta ve tebligat giderlerinin asgari seviyeye indirilmesine yönelik, sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sonuçların adaylara duyurulması işlemlerinin Bakanlık internet sayfasından duyurulması ve bu duyuruların adaylara tebliğ hükmünde olmasına ilişkin düzenleme yapılacak.

Teklifle Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik ile Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç Ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda belirtilen hak sahiplerine ödenecek nakdi tazminat miktarları artırılacak.

Kişilerin özel hayatının korunmasını isteme kapsamında hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartı ile birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileri ile yüzer unsurlarında, jandarma hizmet binaları ve eklentilerinde, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstünün, özel kağıtlarının ve eşyalarının aranmasına imkan tanınacak.