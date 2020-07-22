TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti

15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanlara af dileyen Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti...

Bu yıl Türkiye'nin birçok yerinde şehitler için anma törenleri düzenlenirken, darbeciler lanetlendi...

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış da bu yıl Afyon'da, şehitleri anma etkinliği adı altında bir programa katıldı. Yaramış'ın, burada yaptığı 15 Temmuz konuşması tepki çekti.

"DARBECİLERE SAHİP ÇIKALIM"

Ahmet Yaramış, 15 Temmuz'a ilişkin katıldığı bir panelde ''Darbe teşebbüsüne karışmış pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz kazanmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Yaramış'ın bu sözleri, hem siyasette hem de kamuoyunda tepkiyle karşılandı.



Ahmet Yaramış, bu sözlerin ardından çok üzgün olduğunu belirtmiş, eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isterse istifa edebileceğini açıklamıştı.

Bugün ise Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

TTK Başkanı Ahmet Yaramış, darbecilere af istedi ViDEO