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    Tunç Soyer'in Atatürk imzalı maskesi

    Korona günlerinde maskesi dışarı çıkmayan Tunç Soyer, Atatürk imzalı kırmızı maskeler yaptırdı.
    • AA
    • 02.06.2020 - 13:01
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    Tunç Soyer'in Atatürk imzalı maskesi

    Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin ilk sırasında maske var.

    Sağlık Bakanlığı herkesin maskesini takarak dışarı çıkması yönünde sık sık uyarılar yapıyor.

    ÜZERİNDE ATATÜRK İMZASI VAR

    İzmir'de takılan maskeler değişiklik gösterdi.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, üzerinde Atatürk imzası bulunan kırmızı maskeler yaptırdı.

    Belediyede bazı görevlilere dağıtılan bu maskeleri Tunç Soyer de takmaya başladı.

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