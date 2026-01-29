Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Batman, Malatya… MGM uyardı: Kuvvetli geliyor

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Batman ve Malatya başta olmak üzere birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.
- Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip edip tedbir almaları istendi.
- Özellikle doğu kesimlerde cuma sabahından itibaren etkili olacak yağışlara dikkat çekildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin kritik bir açıklama yayımladı.
Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Batman ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il için yapılan uyarıda, beklenen olumsuz hava koşullarına dikkat çekildi.
Yetkililer, yaşanabilecek risklere karşı vatandaşların güncel tahminleri takip ederek gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.
CUMA SABAHI BAŞLIYOR
MGM, cuma sabah saatlerinden itibaren doğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Uyarısında şu ifadeleri kullandı: