Tunceli’de engerek yılanı kargayı avladı Türkiye’nin en zehirli yılanı olarak bilinen engerek, yakaladığı bir kargayı yerken görüntülendi.

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İHA

Doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çeken Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde, kameraya inanılmaz bir görüntü yansıdı…

Köy muhtarı Hüseyin Çetin, bir engerek yılanının kargayı avladığı anları kayda aldı.

Köşesine çekildi, yemeye başladı

Avını sakince yakalayan yılanın, köşesine çekilerek kargayı yemeye çalıştığı görüldü.

Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri olan engerek yılanı; uzun, kıvrık ve içi boş olan ikişer adet zehir dişleriyle biliniyor.

Küçük yakalama dişleri var

Öyle ki bunların gerisinde daha küçük yakalama dişleri bulunuyor.

Başları üçgen ve kuyrukları küt olan engerek yılanları daha çok gece avlanırken, gün ışığında da karnını doyurabiliyor.