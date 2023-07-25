Tunceli’de freni boşalan araç takla attı: 7 yaralı
İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kayırlar köyünde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 AN 4862 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu takla attı.

Takla atan araçta 7 kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tunceli’de freni boşalan araç takla attı: 7 yaralı

Tedavi altındalar

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.