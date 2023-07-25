Tunceli’de freni boşalan araç takla attı: 7 yaralı

İHA
Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kayırlar köyünde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 AN 4862 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu takla attı.
Takla atan araçta 7 kişi yaralandı
Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralanırken bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tedavi altındalar
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.