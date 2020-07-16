Tunceli'de görevden uzaklaştırmaya neden olan konuşma

Tunceli'de görevden uzaklaştırmaya neden olan konuşma

Tunceli Valiliği, 'Türkiye’nin en çirkin kadınları nerede?' sorusu üzerine yorum yapıp o anları paylaşan polislerin açığa alındığını duyurdu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde görevli olan polisler tarafından, 'Türkiye’nin en çirkin kadınları nerede?' sorusunun yer aldığı bir video paylaşıldı.

Görüntüler, izleyenler tarafından tepki çekerken, Tunceli Valiliği tarafından söz konusunu videoya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR"

Valilik açıklamasında, “Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu, çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de görevden uzaklaştırmaya neden olan konuşma