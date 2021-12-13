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Tunceli'de kar etkisini yoğun gösterdi

Tunceli'de kar etkisini yoğun gösterdi

Soğuk havaların yıkıcı etkisini gösterdiği Tunceli'de kar kendini gösterdi. Vatandaşlardan biri şiddetli karlara rağmen, "Buraya ne kadar çok kar yağarsa o yıl doğamız o kadar güzel oluyor" dedi.