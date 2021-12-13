Tunceli'de kar etkisini yoğun gösterdi
- AA
- 13.12.2021 - 05:07
- Güncelleme : 13.12.2021 - 05:13
Türkiye'deki soğuk havalar, Tunceli'yi de etkisi altına aldı.
Özelllikle yüksek yerlerde ciddi sıcaklık düşüşleri yaşanıyor.
YÜKSEK RAKIMLI DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Sarp dağların arasına kurulu kentte, bir süre önce kendisini gösteren kar nedeniyle bazı ilçeler ve yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü.
Kışın en sert geçtiği yerlerden Nazımiye ilçesine 56 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sarıyayla köyünde dereler buz tuttu.
BESİCİLER, ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN HAYVANLARIN BAKIMINI YAPIYOR
Yılın büyük bölümünde meraların karlar altında kaldığı Sülbüs Dağı eteğindeki köyde besiciler, zor şartlara rağmen küçükbaş hayvanların bakımını yapıyor.
Günün ilk ışıklarıyla ahırlara giden besiciler, yazın biriktirdikleri ot, saman ve yoncalarla hayvanları besliyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor.
Bölgede kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri de zaman zaman köy yakınlarına kadar iniyor.
"NE KADAR KAR YAĞARSA O YIL DOĞAMIZ O KADAR GÜZEL OLUYOR"
Köy sakinlerinden Tuncay Sarıgül, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra köyüne yerleşme kararı aldığını söyledi.
Kışın köyde metrelerce kar yağdığını anlatan Sarıgül, "Beslediğimiz hayvanlar genellikle 6 ay boyunca içerde kalıyor. Köy yaşamı şehirlere göre çok farklı. Biz burada tüm zorluklara rağmen doğallığı yaşıyoruz. Buraya ne kadar çok kar yağarsa o yıl doğamız o kadar güzel oluyor." dedi.