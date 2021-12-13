Euro
15.6772
-0.29%
Dolar
13.863
-0.15%
Altın
796.34
0.06%
Borsa
2.035
0%
Bitcoin
693.804
-1.39%
BTXN Coin
39.97
-1.40%
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Tunceli'de kar etkisini yoğun gösterdi

    Soğuk havaların yıkıcı etkisini gösterdiği Tunceli'de kar kendini gösterdi. Vatandaşlardan biri şiddetli karlara rağmen, "Buraya ne kadar çok kar yağarsa o yıl doğamız o kadar güzel oluyor" dedi.
    • AA
    • 13.12.2021 - 05:07
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 05:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de kar etkisini yoğun gösterdi

    Türkiye'deki soğuk havalar, Tunceli'yi de etkisi altına aldı.

    Özelllikle yüksek yerlerde ciddi sıcaklık düşüşleri yaşanıyor.

    YÜKSEK RAKIMLI DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Sarp dağların arasına kurulu kentte, bir süre önce kendisini gösteren kar nedeniyle bazı ilçeler ve yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü.

    Kışın en sert geçtiği yerlerden Nazımiye ilçesine 56 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sarıyayla köyünde dereler buz tuttu.

    Tunceli de kar etkisini yoğun gösterdi #1

    BESİCİLER, ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN HAYVANLARIN BAKIMINI YAPIYOR

    Yılın büyük bölümünde meraların karlar altında kaldığı Sülbüs Dağı eteğindeki köyde besiciler, zor şartlara rağmen küçükbaş hayvanların bakımını yapıyor.

    Günün ilk ışıklarıyla ahırlara giden besiciler, yazın biriktirdikleri ot, saman ve yoncalarla hayvanları besliyor, su ihtiyaçlarını karşılıyor.

    Bölgede kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri de zaman zaman köy yakınlarına kadar iniyor.

    Tunceli de kar etkisini yoğun gösterdi #2

    "NE KADAR KAR YAĞARSA O YIL DOĞAMIZ O KADAR GÜZEL OLUYOR"

    Köy sakinlerinden Tuncay Sarıgül, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra köyüne yerleşme kararı aldığını söyledi.

    Kışın köyde metrelerce kar yağdığını anlatan Sarıgül, "Beslediğimiz hayvanlar genellikle 6 ay boyunca içerde kalıyor. Köy yaşamı şehirlere göre çok farklı. Biz burada tüm zorluklara rağmen doğallığı yaşıyoruz. Buraya ne kadar çok kar yağarsa o yıl doğamız o kadar güzel oluyor." dedi.

    Tunceli de kar etkisini yoğun gösterdi #3

    Tunceli de kar etkisini yoğun gösterdi #4

    Tunceli de kar etkisini yoğun gösterdi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir