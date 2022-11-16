Tunceli'de kar yağışı başladı
Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
- 16.11.2022 - 20:22
- Güncelleme : 16.11.2022 - 20:29
Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.
Yol beyaza büründü
Kar yağışıyla birlikte, Hozat-Karaoğlan-Ovacık kara yolu beyaza büründü. Karla kaplanan yol için Karayolları 86'ncı Şube Şefliği yol açma çalışması başlattı.
Valilik uyardı
Valilikten yapılan açıklamada sürücülerin dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunularak, "Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolu mevkiinde kar yağışı başlamış olup sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.
Tunceli'de kar yağışı başladı VİDEO