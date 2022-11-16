Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü.

Yol beyaza büründü

Kar yağışıyla birlikte, Hozat-Karaoğlan-Ovacık kara yolu beyaza büründü. Karla kaplanan yol için Karayolları 86'ncı Şube Şefliği yol açma çalışması başlattı.

Valilik uyardı

Valilikten yapılan açıklamada sürücülerin dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunularak, "Hozat-Karaoğlan-Ovacık karayolu mevkiinde kar yağışı başlamış olup sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

Tunceli'de kar yağışı başladı VİDEO





