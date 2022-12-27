Tunceli'de kefenli tabutlu protesto

Köylerine yapılacak 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' projesiyle 55 bin ağaç kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini belirten köylüler, tesisle ilgili toplantı öncesi kefen giyip, tabut taşıdı.

Tunceli Belediyesi öncülüğünde, 7 ilçenin belediye başkanları tarafından Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle merkeze bağlı Sütlüce Köyü yakınlarındaki 18 hektarlık alana 'Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi' yapılması planlandı.

Ancak köy sakinleri bu projeye ‘doğanın tahrip edileceğini’ düşünerek, karşı çıktı.

Köylüler; 55 bin ağaç kesileceğini, kutsal gördükleri inanç yerlerinin çöp altında kalacağını, geçim kaynakları olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin son bulacağını belirterek birçok kez belediye binası önünde eylem yaptı.

Kefen giyip, protesto ettiler

En son belediye önünde eşek, keçi ve arı kovanlarıyla eylem yapan köylüler, merkez ve 7 ilçe belediyesi tarafından DER-KAB (Dersim Katı Atık Birliği) toplantısının yapılacağını öğrendi.

Sabah saatlerinde Sanat Sokağı'nda buluşan köylüler, kefen giyip, tabutla geldikleri belediye binası önünde projeyi protesto etti.

Tunceli'de çöp tesisine karşı çıkan köylülerden protesto VİDEO

“Öleceğiz ama yine de toprağımızı vermeyeceğiz”

Köy sakinleri adına konuşan Sütlüce Köyü muhtarı İmam Çelik, belediyelerin projeden çekilmesi gerektiğini belirterek, “Tesisinin yapılmasıyla, doğa yok olacak. Biz bugün kefenlerimizi giydik, yarın da giyeceğiz. Biz orada öleceğiz ama yine de toprağımızı vermeyeceğiz. Bu ağaçlar her gün bir şeyler söylüyor; 'Tunceli Belediyesi beni yok etmek istiyor, ben yok olunca siz de yok olacaksınız' diyor.

“Bize kimse destek vermiyor”

Düşünüyoruz ki ağaçlar doğru söylüyor. Ormanlarımız yok olursa, biz de yok oluruz. Biz yok olursak, bu belediyedekiler de yok olacak. Tesis, köyümüze 500 metre uzaktadır. Bize kimse destek vermiyor. Allah'tan başka kimsemiz yoktur. Onun için kefenlerimizi giydik. Bu mücadele uğruna ölürüm. 10 yıl sonra öleceğime, şimdi ölürüm. Mezarımızın üzerine çocuklarım yazar, 'babamız toprağı için öldü' diye." dedi.

“Bunları bize giydirenler utansın”

Müvekkillerinin yaban hayatı ve doğanın kefenini giydiğini söyleyen avukat Özgür Ulaş Kaplan da şunları söyledi:

“Bu toplantıda projenin iptal edilmesini istiyoruz. Bugün bu toplantıdan beklentimiz budur. Bu tesis yapılırsa halk sağlığı tehdit edilmiş olacak, çevre ve doğa anlamında çok ciddi zararlar meydana gelecek. Yıllardır köylüler bu durumu dile getiriyor, artık bu son aşamadır. Kararlığı göstermek için bugün kefenleri giymişlerdir. Kefenler oradaki ağaçların, doğanın ve yaban hayatının kefenidir. Onlar bize bugün bu kefenleri giydirdiler. Bunları bize giydirenler utansın. 'Söz, yetki ve karar halkındır' diyorlar ama halkı dinlemiyorlar. Biz, 'söz, yetki ve karar doğanındır' diyoruz.”

Avrupa Birliği’ne Almanca seslendi

Köylülerden biri de Avrupa Birliği’ne Almanca seslenerek projeye destek vermemelerini istedi.