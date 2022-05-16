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    Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın

    Kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2. katında yangın çıkarken, 300 öğrencinin kaldığı yurt tahliye edildi, yangın kısa sürede söndürüldü.
    • 16.05.2022 - 07:15
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    Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın

    Tunceli Atatürk Mahallesi'nde 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yurttaki 300 öğrenci tahliye edildi

    DHA'nın haberşne göre; Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi.

    Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

    Tunceli de kız öğrenci yurdunda yangın #1

    Yangın kısa sürede söndürüldü

    Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de olay yerinde incelemelerde bulundu.

    Tunceli de kız öğrenci yurdunda yangın #2

    Dumandan etkilenen 4 öğrencinin durumu iyi

    Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

     

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