Tunceli'de salep soğanı toplayan iki kişi 448 bin lira ceza yedi Tunceli'de nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep soğanı toplayan iki kişiye toplam 448 bin 630 lira para cezası verildi.

İHA Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ve Ovacık ilçesi Yeşilyazı Jandarma Karakolu personelince Ovacık Eğripınar köyünde yapılan koruma ve kontrol faaliyeti sırasında kaçak salep bitkisi toplayan iki şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. 448 bin 630 lira ceza Toplam 1 kilo 800 kilogram salep yumrusuna el konulurken toplam 448 bin 630 bin lira para cezası kesildi. Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.