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    Tunceli'de turuncu listedeki terörist öldürüldü

    Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 23:44
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    Tunceli'de turuncu listedeki terörist öldürüldü

     

    İçişleri Bakanlığı'nın  iç güvenlik operasyonları kapsamında verdiği bilgi şöyle:

    "Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adeta el bombası ele geçirilmiştir."

     

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