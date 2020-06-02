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- Tunceli'de turuncu listedeki terörist öldürüldü
Tunceli'de turuncu listedeki terörist öldürüldü
Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 02.06.2020 - 23:44
İçişleri Bakanlığı'nın iç güvenlik operasyonları kapsamında verdiği bilgi şöyle:
"Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adeta el bombası ele geçirilmiştir."