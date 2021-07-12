Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Tunceli'de vatandaşlar, serinlemek için Munzur Nehri'ne akın etti.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Tunceli’de hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca kent sakinleri ile yurt içi ve yurt dışından memleketine dönenler, serinlemek için meşe ağaçlarıyla kaplı dağların arasından akan Munzur Nehri'ne akın etti.

Hafta sonunun da etkisiyle kadın, çocuk, genç yaşlı yüzlerce kişi, doğal plajlarda nehre girdi.

Kimisi buz gibi suya atladı kimisi ise plajda voleybol oynadı. Şezlonglarda güneşlenenler de oldu.

Tuncelililer, Munzur Nehri'nde serinledi VİDEO

EGE VE AKDENİZ’İ İSTEMİYORLAR

Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerden memleketlerine dönenler nedeniyle plajlarda yoğunluk her geçen gün artarken, tatilini geçirmek için Paris'ten geldiğini söyleyen Doğan Mikail, Ege ve Akdeniz yerine Tunceli'ye tercih ettiklerini dile getirdi.

Mikail, "Tunceli'yi çok sevdiğim için her sene gelirim. Suyu ve ortamı çok güzel. Ege ve Akdeniz artık alışılmış bir yer. Doğayla iç içe olduğu için burayı tercih ediyoruz." dedi.

ANTALYA’DAN GELDİ, MUNZUR’A ATLADI

14 yıldır Tunceli'de yaşadığın aktaran Antalyalı Filiz Salduz ise "Ben Antalyalıyım, 14 yıldır burada yaşıyorum. Ben ve eşimin mesleğinden dolayı her zaman tatile çıkma fırsatımız olmuyor ya da kısıtlı oluyor. O yüzden fırsat bulabildiğimiz kadar Munzur Nehri'ne geliyoruz. Burası, kültürü, doğası ve insanıyla muhteşem bir şehir. Serinlemek için kendimizi Munzur Nehri'ne atıyoruz. Munzur'un buz gibi ve pırıl pırıl bir suyu var." diye konuştu.