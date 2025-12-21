Galatasaray – Kasımpaşa maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…

- Galatasaray, 21 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Kasımpaşa ile Rams Park'ta karşılaşacak.
- Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
- Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki mücadelede muhtemel 11'ler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 17. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne olacak.
Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle ilk yarıyı zirvede kapatmayı hedefliyor.
Futbolseverler ise karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgilerini merak ediyor.
Peki, Galatasaray–Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak.
Kritik mücadele, 21 Aralık Pazar günü İstanbul’da oynanacak. Karşılaşmaya Rams Park ev sahipliği yapacak.
Saat 20.00’de başlayacak mücadelede düdük, hakem Alper Akarsu’da olacak.
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Cem Üstündağ, Baldursson, Fall, Diabate, Ali Yavuz Kol, Gueye