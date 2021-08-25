Turistlerin bulduğu yaralı kedi, tedavisinin ardından Almanya’ya gönderildi

Aksaray'da turistlerin yaralı olarak bulduğu kedi, tedavisinin ardından kediyi sahiplenen Almanya'daki bir aileye gönderildi.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yaşanan olayda, Sultanhanı Kervansarayı’nı gezmeye gelen iki yabancı turist yaralı bir kedinin kervansaray yanında can çekiştiğini gördü.

KEDİYİ VETERİNERE GÖTÜRDÜLER

Bunun üzerine rehberden yardım isteyen turistler hemen İlçe Belediye Başkanı Fahri Solak’a ulaştı. Kediyi gören Başkan Solak hemen ekipleri devreye sokarak kediyi ilk olarak ilçede bulunan veterinere götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan kedi, Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçilerek Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.

ALMANYA'DAN BİR AİLE KEDİYİ SAHİPLENMEK İSTEDİ

Burada serum bağlanan kedi için veteriner hekimler adeta seferber oldu. Tedavisinin tamamlanmasının ardından iki yabancı turist kedi hakkında bilgi almak için Belediye Başkanı Fahri Solak’ı aradı. Yapılan sağlık tetkikleri hakkında bilgiler veren Başkan Solak turistlerin isteği üzerine kedinin fotoğraflarını gönderdi.

Turistler kedinin fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarında paylaşırken, Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nden kediyi gören bir aile kediyi sahiplenmek istedi. Bunun üzerine Alman aile Münih Belediyesi ile irtibata geçerken, Münih Belediyesi, Başkan Fahri Solak’a ulaştı.

MAKAM ARACIYLA KEDİYİ ANKARA’YA GÖTÜRDÜ

Münih Belediyesi ve Sultanhanı Belediyesi arasında kurulan iletişim sonrası kedinin sahiplenildiğini öğrenen Belediye Başkanı Fahri Solak, talep üzerine “Sinba” ismini verdiği kediyi tedavisinin ardından bir gün evinde misafir ederek ertesi gün kediyle birlikte yollara düştü. Makam aracı ile yola çıkan Başkan Solak kediyi Ankara’ya ulaştırdı. Burada tekrar bir muayeneden geçirilen kedi tedavisinin ardından pasaport işlemleri de yapılarak yetkililere teslim etti. Ardından kedi uçakla Almanya’ya gönderilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

PASAPORT İŞLEMLERİ YAPILAN KEDİ UÇAKLA ALMANYA’YA GÖNDERİLECEK

Yaşanan olayı anlatan Belediye Başkanı Fahri Solak, “Turist, rehberine yabancı bir dilde anlatırken burada bir kedi gördüğünü, kedinin yaralı olduğunu duydum. Bizim de biraz İngilizce’miz var anladık. Restoranın sahibi dedi ki, ‘Belediye başkanımız burada yardımcı olsun’ dedi. Hemen zabıta ekiplerimiz müdahale etti. Sultanhanı’nda veteriner hekimlerimize hemen kediyi yönlendirdik. Daha sora buradaki veteriner hekimliğimizin kapasitesi yeterli olmadığı için tarım müdürlüğümüzü aradık. Aksaray’da Veteriner Fakültesine gönderdik. Orada kedinin tüm tedavisi yapıldı. Röntgen, tomografi çekildi. Sonra bizi Almanya’dan aradılar. Buradaki yabancı misafirlerimiz direkt Almanya’ya bildirmişler. Almanya Münih Belediyesinden aradılar. Sonra İstanbul’dan, Ankara’dan aradılar. Biz kediye tüm müdahaleleri yaptırdıktan sonra Almanya’dan arayan Tülay hanım kediyi Bavyera Eyaleti’nden sahiplendirmişler. Bizim götürüp Ankara’ya teslim etmemizi istediler. Biz de kediyi kendi evimizde bir gece misafir ettikten sonra makam arabamla Ankara’ya götürdük. Ankara’da Çankaya’da kediyi teslim ettik. Sonra kedi tedavileri tamamlanıp İstanbul’a gönderildi. İstanbul’da da pasaport işlemleri tamamlanıyor. Sonra da Almanya’ya gönderilecek” dedi.