AA & Ensonhaber
Türk Silahlı Kuvvetleri, dosta güven, düşmana korku vermek için kara, hava ve denizde zindeliğini koruyan tatbikatlarını sürdürüyor.
Bu amaçla, Kıbrıs'ın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapıldı.
MSB paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
Paylaşımdaki videoda, uçakların kalkış yaptığı anlar ile Akdeniz semalarındaki görüntüleri yer aldı.