Türk turizminde alarm zilleri: İspanya ve Yunanistan'a yöneliş başladı

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Fahiş fiyat uygulamalarının yol açtığı düşük doluluk oranlarıyla sezona moralsiz başlayan Türk turizm sektöründeki gerileme, dış basında da geniş yer buldu.

AVRUPA’DA TURİZM ŞAMPİYONU: İSPANYA

Türkiye 2024 yılında 62,2 milyon turist ağırlayarak Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke konumuna geldi.

Ziyaretçilerden elde edilen gelir ise 60 milyar 497 milyon dolar oldu.

İspanya'da ise 2024 yılında 94 milyon turist ülkeye 126 milyar euro turizm geliri bıraktı.

Travel And Tour World’ün (TTW) haberine göre, İspanya Nisan 2025’te 8 milyonun üzerinde uluslararası turisti ağırlayarak Almanya, Avusturya, Türkiye, Yunanistan, İsviçre ve Birleşik Krallık gibi rakiplerini geride bıraktı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) verilerine göre, ülke genelinde turizmde yıllık bazda %14,1’lik bir artış yaşandı. Bu artış; Barselona’dan Balear Adaları’na kadar uzanan geniş bir coğrafyada görüldü.

TRENDDE BAĞIMSIZ SEYAHAT VAR

Nisan ayında seyahat eden 6,7 milyondan fazla turist tatilini kendi planladı. Paket turların yerini kişisel programlar almaya başladı.

Tatil kiralamalarına yönelik harcamalarda %25’in üzerinde artış kaydedildi. Ayrıca, aile ve arkadaş yanında konaklamalar da benzer oranda yükseldi.

Turistlerin en fazla harcadığı alan, paket turlara dahil olmayan uluslararası ulaşım (%21) oldu. Bunu kültürel etkinlikler ve eğlence (%20,7) ile yeme-içme harcamaları (%17,1) takip etti. İspanya’nın zengin mutfak kültürü ve etkinlik çeşitliliği, turistler için güçlü bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE GÖLGEDE KALDI

Türkiye, Nisan 2025’te 3,9 milyon uluslararası turist ağırlayarak geçen yılın aynı dönemine göre %8’lik bir artış kaydetti. Bu artış, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya’dan gelen talebin yükselmesine bağlandı.

Ancak bu başarı, İspanya’nın 8,6 milyonluk ziyaretçi sayısıyla kıyaslandığında gölgede kaldı.

FAHİŞ FİYATLI TATİL PAKETLERİ TERCİHLERİ DEĞİŞTİRDİ

İspanya’nın 10,8 milyar euroluk gelirine karşılık, Türkiye’nin turizm gelirleri bu seviyeye ulaşamadı. Türkiye’de ortalama harcama da İspanya’nın günlük 187 euroluk ortalamasının altında kaldı.

Bu farkın temel nedeni, Türkiye’ye gelen turistlerin genellikle her şey dahil tatil paketlerini tercih etmesi ve harcama potansiyelinin sınırlı kalması olarak öne çıkıyor.

Türkiye turizmde cazibesini korusa da, TTW analizine göre İspanya yeni dönemde daha hızlı ve çok yönlü bir dönüşüm gösterdi.

Kent, kıyı ve bölgesel destinasyon dengesini daha iyi kuran İspanya, farklı gelir gruplarını hedefleyerek daha geniş bir turist profili oluşturdu. Türkiye'nin bu yeni turizm anlayışına ayak uydurması, küresel rekabette öne çıkması açısından kritik önem taşıyor.

"TURİST SAYISINDA AZALMA VAR"

Yunanistan merkezli TornosNews'te yer alan haberde Türkiye'de 2019-2024 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde paket fiyatlarının yaklaşık %40 oranında arttığı vurgulandı.

Turizm rakamlarını karşılaştıran haber sitesinde "Ülkeye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yaza kıyasla %5 azaldı. Bu durum, Mallorca gibi destinasyonların geçen yıl ilk kez öne geçen Türkiye'yi geride bırakmasıyla İspanya'nın yaz rezervasyonlarında liderliği yeniden ele geçirmesini sağladı." ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE'YE DEĞİL ARTIK YUNANİSTAN, MISIR VE BULGARİSTAN'A YÖNELİYORLAR"

Bir diğer Yunan haber sitesi dimokratiki.gr son rakamları analiz ederek Travel Data + Analytics (TDA) İş Geliştirme Direktörü Roland Gassner'in "Geleneksel olarak Türkiye'yi seçen bazı turistler bu yıl Yunanistan, Mısır ve Bulgaristan'a yöneliyor - tur operatörlerinden gelen rezervasyonlarda çift haneli artışlar gösteren ülkeler." ifadelerini aktardı.