Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı yürürlükte

AA

Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP), Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

İYİLEŞTİRMENİN EN KISA SÜREDE YAPILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de doğa kaynaklı afetlerin, can ve mal kayıplarına yol açarak gündelik yaşamın devamlılığını önemli ölçüde etkilediği, yapısal ve doğal çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın zarar görmesine neden olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu durumun, afet sonrası hayatın normale dönmesi ile yapısal, sosyal ve ekonomik iyileştirmenin en kısa sürede ve kaynak kullanımıyla yapılmasını gerektirdiğine işaret edildi.

"AFET YÖNETİM KABİLİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR"

TASİP'in, sürecin etkin yönetilmesini planlamak üzere hazırlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Afet sonrası iyileştirme çalışmaları, hasar, zarar gören ve kayba uğrayan varlıkları iyileştirmek, afet tehlikelerinden uzak alanlarda, afetlere daha dirençli yapılar inşa etmek, sadece yapısal kayıpları değil bunun yanında ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel kayıpları da gidermek, uzun vadeli bir bakış açısıyla afetten etkilenen bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak olarak ele alınır.



TASİP ile afet sonrası iyileştirme çalışmalarının planlı, sistematik, senkronize kapsayıcı ve daha hızlı yapılmasının sağlanması, bu alanda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, önceliklendirme yapılarak kaynakların etkin kullanımının sağlanması, iyileştirme faaliyetlerinin etkin şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirme faaliyetleri ve harcamalarına ilişkin raporlama yapılarak, sonraki afetlerde afet yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi, mevcut iyileştirme süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Açıklamada ayrıca TASİP'in, Türkiye şartları dikkate alınarak, esneklik, kapsayıcılık, etkinlik, şeffaflık, işbirliği ve bütünlük temel prensipleri