Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni Navtex yayınladı

Navtex kapsamında 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi yapılacağı kaydedildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki varlığını kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda söz konusu bölgede yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) yayınlandı.

ATIŞ EĞİTİMİ YAPILACAK

Navtex'e göre, 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak.

Daha önce Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği bildirilmişti.

Geminin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex ilan edilmişti.

NAVTEX NEDİR

"Navigational Telex" kelimesinin kısaltılmış hali olan Navtex, denizciler tarafından kullanılan önemli bir cihazdır.

Haberleşmede kullanılan bu cihaz; meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkındaki bilgi aktarımında işe yarar.

Navtex ilanı ise bu cihaz üzerinden gerçekleşen bildirimi ifade eder. Navtex ilanı tatbikat gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşebilir.

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