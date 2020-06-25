İdlib'e yardım kampanyası kapsamında kapsamında, bölgeye 50 bin briket ev yapılacak.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine destekleri devam ediyor...

Başta Suriye'nin kuzeybatısı olmak üzere birçok yerde, bölge halkına huzurlu bir yaşam ortamı sunan Türkiye, sivil toplum kuruluşlarının da yardım kampanyasıyla birlikte İdlib'e 50 bin konut yapacak.

Bu kapsamda İdlib'e yardım kampanyasında, 13 Ocak’tan bu yana 717 milyon 63 bin 102 lira toplandı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN 50 KONUT SÖZÜ

Bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlanarak, konutlarla ilgili mücadeleleri için sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tebrik etti ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Erdoğan, kendisinin konut bağışında bulunduğunu açıklayarak şunları kaydetti:

"Biz de şimdilik ilk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım. Bu 50 konutumuzla biz de oraya inşallah katkıda bulunmuş olalım. Rabb'im bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile eylesin."

Türkiye İdlib'de 50 bin konut inşa edecek VİDEO