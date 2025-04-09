Türkiye ile KKTC arasında 'taksi helikopter' seferleri başladı

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla, özel bir havayolu firması tarafından "taksi helikopter" seferleri başlatıldı.

İlk sefer, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkarak, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı taşıdı. Helikopter, başarılı bir uçuşun ardından Lefkoşa’daki Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

"BAĞLARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK"

Uçuş sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ataoğlu, bu yeni hava taşımacılığı hizmetinin Türkiye ile KKTC arasındaki bağları daha da güçlendireceğini vurguladı. VIP hizmete odaklanılan bu seferlerin, aynı zamanda iç hatlarda da devreye alınmasının planlandığını belirtti.

Bakan Arıklı ise uygulamanın iki ülke arasındaki ulaşımın hızlanmasına katkı sunacağını ifade ederek, yakın zamanda Adana ve Mersin gibi kentlerden de seferlerin başlayacağını duyurdu.