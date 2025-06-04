Türkiye'de en fazla elektrik tüketimi dün saat 21.00'da yapıldı

AA

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri ve en yüksek tüketimle, elektriğin sağlandığı kaynaklar paylaşıldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 263 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 669 megavatsaat oldu.

EN YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİ SAAT 21.00'DA

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 228 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 928 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 263 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 669 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

İLK SIRADA KÖMÜR SANTRALLERİ YER ALDI

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı.

Bunu, yüzde 14,1 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 796 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.