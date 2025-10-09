Türkiye’de internet kullanım oranları açıklandı: İşte yıllara göre şaşırtan artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin internet kullanım verilerini paylaştı.

Verilere göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanımı 2024’te yüzde 88,8 iken 2025’te yüzde 90,9’a yükseldi.

ERKEKLER DAHA ÇOK KULLANIYOR

TÜİK verilerine göre, erkeklerin internet kullanım oranı yüzde 93,6, kadınların ise yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

Son 12 ayda resmi kurumların web siteleri veya uygulamaları üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı ise yüzde 76,1 olarak belirlendi. Bu oran erkeklerde yüzde 82,8, kadınlarda ise yüzde 69,5 seviyesinde gerçekleşti.

E-DEVLET’İ EN ÇOK 25-34 YAŞ ARASI KULLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre, Türkiye’de dijital kamu hizmetlerine erişimde en aktif grup 25-34 yaş arası bireyler oldu. Bu yaş grubunda e-devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 92,8 olarak açıklandı.

Yaş ilerledikçe dijital hizmet kullanımının azaldığı gözlemlenirken, 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı yüzde 29,6seviyesinde kaldı.

E-devlet platformunun en yaygın kullanım amacı, yüzde 68,5 ile kişisel bilgilere erişim olarak belirlendi. Bunu yüzde 53,6 ile kamu kurumlarından randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 46,4 ile kamu web sitelerinden bilgi edinme izledi.

EN ÇOK KULLANILAN UYGULAMALAR BELLİ OLDU

Araştırmaya göre, bireylerin en fazla kullandığı uygulama yüzde 88,6 oranla WhatsApp oldu. Onu yüzde 72,9 ile YouTube ve yüzde 68,1 ile Instagram takip etti.

Cinsiyetlere göre dağılım incelendiğinde, erkeklerin yüzde 91,3’ü WhatsApp, yüzde 75,7’si YouTube ve yüzde 68,7’si Instagram kullanıyor. Kadınlarda ise bu oranlar sırasıyla yüzde 85,9, yüzde 70,1 ve yüzde 67,4 olarak açıklandı.