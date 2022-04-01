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Türkiye'de OGS kullanımı bugün itibariyle sona erdi

Türkiye'de OGS kullanımı bugün itibariyle sona erdi

Türkiye'de 1,2 milyon OGS, 15,8 milyon da HGS kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.