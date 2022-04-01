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    Türkiye'de OGS kullanımı bugün itibariyle sona erdi

    Türkiye'de OGS kullanımı bugün itibariyle sona erdi

    Türkiye'de 1,2 milyon OGS, 15,8 milyon da HGS kullanıcısı olmak üzere 17 milyon abone bulunurken, geçen yıl gişelerde HGS'den 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 01:51
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 01:52
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    İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına 31 Mart'tan itibaren iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemi uygulamasına geçildi.

    HGS sistemine geçilmesiyle birlikte, düne kadar kapatılmamış OGS cihazları iptal edilecek.

    TAHSİL EDİLMEYEN GEÇİŞ ÜCRETİ OGS HESABINDAKİ BAKİYEDEN ALINACAK

    OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor.

    İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.

    Türkiye de OGS kullanımı bugün itibariyle sona erdi #1

    İADE 30 GÜN İÇERİSİNDE

    İade işlemleri, OGS cihazının iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirilecek.

    Türkiye de OGS kullanımı bugün itibariyle sona erdi #2

    Türkiye de OGS kullanımı bugün itibariyle sona erdi #3


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