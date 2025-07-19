Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu

Maaşlarından ve çalışma şartlarından şikayet eden doktorların "Türkiye bir doktor kaybetti" mesajlarıyla havaalanlarından paylaşım yaparak ülkeyi terk etmeleri bir dönem akım haline gelmişti..

Şimdi ise bir hemşirenin paylaşımı, sosyal medyada çokça paylaşıldı..

Türkiye'deki şartlarından memnun olmadığını belirten hemşire, İsviçre'ye taşınarak çoban olduğunu açıkladı.

"TÜRKİYE BİR HEMŞİRE KAYBETTİ, İSVİÇRE BİR ÇOBAN KAZANDI"

İsviçre'de çoban olarak hayatına devam eden hemşire, paylaşımına şu notu yazdı: