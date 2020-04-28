Türkiye'den Uganda'ya gıda yardımı

Gürsel Tekin tarafından Türkiye'den daha iyi yönetildiği söylenen Uganda'ya, Türkiye'den koronavirüsle mücadele kapsamında yardım kolileri gitti.

Koronavirüsle etkin mücadelede model ülke olarak gösterilen Türkiye'ye, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den eleştiri gelmişti.

11 Nisan'da Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye ile Uganda'yı kıyaslamıştı.

Uganda'da ilk vakanın 13 Mart'ta tespit edildikten sonra uçuşların durdurulduğunu, yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığını söyleyen Tekin, "Uganda'da 53 vaka var. Uganda Türkiye'den iyi yönetiliyor." demişti.

UGANDA'YA TÜRKİYE'DEN YARDIM GİTTİ

Uganda’da bir aydır uygulanan genel tecrit önlemlerinin sıkılaştırılması, başta başkent Kampala olmak üzere, bütün ülkede ekonomik durgunluğa yol açtı.

Tecrit önlemleri sebebiyle evinde kalan vatandaşlara destek olmak amacıyla, TİKA tarafından hazırlanan 1.000 adet gıda paketi Uganda Başbakanlık Ofisi altında faaliyette bulunan Kovid-19 Görev Gücü’ne teslim edildi.

Yardımın gönderilmesi sonrası akıllara, Gürsel Tekin'in yapmış olduğu eleştiri geldi.