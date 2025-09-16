Türkiye’nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde! 3 aylık kritik süre başladı

2013 yılında Adana’da faaliyet göstermeye başlayan ve Türkiye’nin önemli akaryakıt şirketleri arasında yer alan Daspet Akaryakıt konkordato başvurusunda bulundu.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunduğu belirtilen akaryakıt devinin akıbeti merak ediliyor.

Kısa sürede büyüyerek bölgenin önemli akaryakıt markaları arasında yer alan Daspet hakkında mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildi.

KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen karar doğrultusunda Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi için 3 aylık kritik süreç başladı.

Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca alındı. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği, aksi halde sürecin devam edeceği bildirildi.

Adana başta olmak üzere çevre illerde de faaliyet alanını genişleten akaryakıt devinin geçici mühlet kararının sona ermesinin ardından ekonomik sıkıntıları aşıp aşamayacağı merak ediliyor.