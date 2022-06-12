Türkiye'nin en uzun caddelerinden biri olan 7 kilometre uzunluğa sahip Van'daki İskele Caddesi, drone ile havadan görüntülendi. Dünyada ikinci sırada bulunan cadde, merkez ile gölü birleştiriyor.

Van şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiren İskele Caddesi, Van'ın en prestijli caddesi olarak biliniyor.

7 kilometre uzunluktaki cadde üzerinde tek bir viraj dahi bulunmuyor.

Dünyadaki en uzun düz caddeler sıralamasında Kanada'ya bağlı Toronto'daki Yonge Caddesi'nin ardından ikinci sırada bulunan cadde, Türkiye'nin de en uzun düz caddesi olma özelliğine sahip...

Virajlı en uzun cadde İstanbul’da

1896 kilometre uzunluktaki Yonge Caddesi, İstanbul-Van arası kara yolu mesafesinden daha uzun.

Türkiye'deki en uzun cadde ise İstanbul'daki Kenedy Caddesi.

Ancak Kenedy Caddesi'nde virajlar bulunuyor.

Türkiye'nin birinci dünyanın ikinci en uzun düz caddesi Van’da ViDEO

Sonu Millet Bahçesi ile bitiyor

İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından drone ile havadan görüntülenen caddede kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor.

Gündüz ve akşam her anı bir başka güzel olan caddenin Van Gölü'ne ulaştığı noktada ise büyük bir millet bahçesi bulunuyor.

(Toronto'daki Yonge Caddesi)