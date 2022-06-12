Türkiye'nin birinci dünyanın ikinci en uzun düz caddesi Van’da
- 12.06.2022 - 12:04
- Güncelleme : 12.06.2022 - 12:45
Van şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiren İskele Caddesi, Van'ın en prestijli caddesi olarak biliniyor.
7 kilometre uzunluktaki cadde üzerinde tek bir viraj dahi bulunmuyor.
Dünyadaki en uzun düz caddeler sıralamasında Kanada'ya bağlı Toronto'daki Yonge Caddesi'nin ardından ikinci sırada bulunan cadde, Türkiye'nin de en uzun düz caddesi olma özelliğine sahip...
Virajlı en uzun cadde İstanbul’da
1896 kilometre uzunluktaki Yonge Caddesi, İstanbul-Van arası kara yolu mesafesinden daha uzun.
Türkiye'deki en uzun cadde ise İstanbul'daki Kenedy Caddesi.
Ancak Kenedy Caddesi'nde virajlar bulunuyor.
Türkiye'nin birinci dünyanın ikinci en uzun düz caddesi Van’da ViDEO
Sonu Millet Bahçesi ile bitiyor
İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından drone ile havadan görüntülenen caddede kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor.
Gündüz ve akşam her anı bir başka güzel olan caddenin Van Gölü'ne ulaştığı noktada ise büyük bir millet bahçesi bulunuyor.
(Toronto'daki Yonge Caddesi)