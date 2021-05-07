Türkiye'nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor
- AA & Ensonhaber
- 07.05.2021 - 09:12
- Güncelleme : 07.05.2021 - 13:27
Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde köprü üst yapı imalatının neredeyse yüzde 50’si tamamlandı.
Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Eğiste Viyadüğü, Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak.
Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan viyadüğün son hali görüntülendi.
MESAFE 4 BİN 400 METRE KISALACAK
2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek.
Böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak.
TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI KÖPRÜSÜ
Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek.
42 ile 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle "Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü" olacak.
KONYA-ANTALYA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK
Viyadük inşaatı bölgede heyecan yaratırken, bitmesi halinde Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek.
Bu viyadüğü kullananlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlamış olacak.