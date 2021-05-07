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    Türkiye'nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor

    Türkiye'nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor

    Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek güzergahta yapımı süren ve Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Eğiste Viyadüğü'nde köprü imalatının yarısı tamamlandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.05.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:27
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    Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde köprü üst yapı imalatının neredeyse yüzde 50’si tamamlandı.

    Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Eğiste Viyadüğü, Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak.

    Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan viyadüğün son hali görüntülendi.

    MESAFE 4 BİN 400 METRE KISALACAK

    2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek.

    Böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak.

    Türkiye nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü nde çalışmalar sürüyor #1

    TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI KÖPRÜSÜ

    Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek.

    42 ile 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle "Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü" olacak.

    Türkiye nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü nde çalışmalar sürüyor #2

    KONYA-ANTALYA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

    Viyadük inşaatı bölgede heyecan yaratırken, bitmesi halinde Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek.

    Bu viyadüğü kullananlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlamış olacak.

    Türkiye nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü nde çalışmalar sürüyor #3

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