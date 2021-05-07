Türkiye'nin en yüksek ayaklı Eğiste Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor

Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek güzergahta yapımı süren ve Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Eğiste Viyadüğü'nde köprü imalatının yarısı tamamlandı.

Konya'da Toros Dağları üzerine yapımı devam eden Eğiste Viyadüğü'nde köprü üst yapı imalatının neredeyse yüzde 50’si tamamlandı.

Türkiye'nin prestijli projelerinden biri olarak gösterilen Eğiste Viyadüğü, Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayacak.

Konya-Hadim-Taşkent ile Karaman'ın Sarıveliler-Başyayla-Ermenek ilçelerini birbirine bağlayan Hadim Devlet Yolu'nda yapılan viyadüğün son hali görüntülendi.

MESAFE 4 BİN 400 METRE KISALACAK

2022 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde halihazırda kullanılan yolda yapımı devam eden viyadük, 4 bin 400 metre uzunluğundaki kesiminin yüzde 8 olan boyuna eğimini yüzde 2,30 mertebesine düşürecek.

Böylelikle dik yokuş ve keskin virajla aşılan Eğiste Deresi'nde ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak proje ile mesafe 4 bin 400 metre kısalacak.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI KÖPRÜSÜ

Viyadük, 12,50 metre gabarili çift yol platformunda inşa edilerek duble gidiş-geliş yol özelliğiyle faaliyet gösterecek.

42 ile 166 metrelik 8 orta ayak üzerinde inşa edilecek viyadük, bu özelliğiyle "Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsü" olacak.

KONYA-ANTALYA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Viyadük inşaatı bölgede heyecan yaratırken, bitmesi halinde Konya-Antalya arasını 2 saat 15 dakikaya düşürecek.

Bu viyadüğü kullananlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlamış olacak.