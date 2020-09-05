Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1673 yeni vaka daha tespit edilirken, 56 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün, yapılan 99 bin 497 test sonucu 1673 yeni vaka tespit edildi.

Tesavi altındaki 984 kişi sağlığına kavuşurken, 56 kişi vefar etti.

"TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca taployu, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." notuyla paylaştı.

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