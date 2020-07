Türkiye'nin ilk çekiç koleksiyonuna sahip

Çocukluğundan beri çekiçlere ilgi duyan Burhan Reşit, 27 yıldır dünyanın her yerinden çekiç topladı sonra da bu çekiçleri sergilemek üzere müze büyüklüğünde Türkiye’nin ilk çekiç koleksiyonunu kurdu.

İstanbul’un Şile ilçesinde yaşayan Burhan Reşit'in 27 yılda oluşturduğu 4 bin 300 parçalık çekiç koleksiyonu görenleri şaşkına çeviriyor.

Reşit, dünyanın birçok noktasından küçüklükten beri tutkunu olduğu çekiçleri topluyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

İnsanlık tarihinin ilk yıllarından başlayarak günümüze kadar çekicin tarih boyu yolculuğunu anlatan bir koleksiyon oluşturan Reşit’in koleksiyonu, Türkiye’de çekiç üzerine kurulan ilk ve tek koleksiyon olma özelliğini taşıyor.

DÜNYADA BU KOLEKSİYONU YAPAN 3 KİŞİ VAR

37 yıl İsveç’te yaşayan Reşit, çekiç koleksiyonunu Türkiye’ye 2 yıllık uğraşlar sonucu taşıdı. Çekiç koleksiyonunun içerik açısından çok önemli olduğunu ifade eden koleksiyoner, dünyada çekiç koleksiyonu yapan üç kişi olduğunu bunların Kanada'da ve Avustralya'da olduklarını diğerinin ise Türkiye'de kendisinin olduğunu belirtti.

“1993 YILINDAN BERİ ÇEKİÇ BİRİKTİRİYORUM”

Evinin en alt katında çekiçleri sergileyen Reşit, “Çekice olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor. Dedem sıcak demirciydi, okul yıllarımda ona çok yardım ederdim. Bütün boş zamanlarımı dedeme yardım ederek, onun atölyesinde geçirmişimdir. Yıllar sonra bir gümüş kuyumcusunun arka tarafında otuz, kırk tane çekiç gördüm. Sıralı çekiçlerin kafa kısımları değişikti. Öğrendiğimde gümüşte her işe göre özel bir çekiç kafası mevcutmuş, bu beni çok etkiledi, ben de bu kadar çok çekiç çeşidi olabilir mi, var mıdır derken çekiç almaya başladım. Her zaman antika dükkanlarını, ikinci el pazarlarını gezdim. Bütün seyahatlerimde çekice ayrı bir yer ayırmışımdır. 1993 yılında ciddi anlamda çekiç almaya başladım. İşte o çekiç, bu çekiç derken dünyanın her tarafından çekiç kovalıyorum. Müzayedelere gidiyorum, açık arttırmalara katılıyorum.” diye konuştu.

“ÇEKİÇ ALETLERİN KRALI”

İnsanlık tarihinin çekiçle başladığını belirten Reşit, “Çekiç ilk çağlarda yapılan ilk alet, aletlerin kralı. Dünyada çekiç hakkında sadece bir kitap var. Amerikalıların çıkardığı 'King Of The Lords' bu kitapta çekicin hikayesi anlatılır. İlk alet çekiç yani milattan önce taşları çekiç olarak kullanıyorlar.” şeklinde konuştu.

“BU KADAR ÇOK ÇEKİÇ TÜRÜNÜN OLDUĞUNU TAHMİN BİLE EDEMEZDİM”

Çekicin kendisi için her şey ifade ettiğini belirten koleksiyoner, “Çekiç benim için her şeyi ifade ediyor. Bu koleksiyonun İsveç'ten buraya kadar gelmesi çekicin benim için ne kadar büyük anlam ifade ettiğini gösteriyor. Ben bu kadar çok çekiç çeşidinin olduğunu tahmin bile edemezdim. Şu an bu koleksiyonda dört bin üç yüz tane çekiç var.” dedi.