Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ' Mavi Vatan ile buluştu

Milli kriptolu haberleşme alt yapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı, tecrübe seyirlerine başladı.

Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda insansız deniz araçları (İDA) alanında; Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı çözümünü hayata geçirdi.

Prototip üretimi tamamlanan ve 'ULAQ' serisinin ilk platformu olan silahlı insansız deniz aracı (SİDA) denize indirilerek tecrübe seyirlerine başlandı.

BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLECEK

400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme alt yapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi (SUH), asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek.

ROKETSAN FÜZE SİSTEMLERİ

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan 4'lü podu ile 2,75 lazer güdümlü füze CİRİT ve 2'li lançeri ile lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemiyle (L-UMTAS) donatıldı.

DENİZ ATIŞ TESTLERİ YAPACAK

8 kilometrelik menzili ile sınıfının lideri konumundaki CİRİT; kara ve deniz platformlarının yanı sıra helikopter, sabit kanatlı uçak ve insansız hava araçlarına (İHA) entegre edilebiliyor.

KARA VE DENİZ HEDEFLERİNDE ETKİN

Hassas güdümlü tanksavar füze sistemi L-UMTAS ise 8 kilometrelik menzili, lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ile sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı etkin bir silah sistemi olarak öne çıkıyor.

İLK ATIŞ YAPILACAK

CİRİT ve L-UMTAS silah sistemleri, kara araçları, sabit platformlar ve deniz platformlarında da kullanılan Roketsan'ın stabilize taret sistemi ve gemi üstü ekipmanları ile birlikte ULAQ üzerinde yer alıyor.

Deniz testlerinin tamamlanmasını müteakip, 2021 yılı ilk çeyreği sonunda atış testlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SİDA'DAN SONRA YENİ ARAÇLAR

SİDA; farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra, elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek.

MÜŞTEREK HAREKAT KABİLİYETİ

Bununla birlikte, kendisi ile eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek harekat kabiliyetlerine sahip olabilecek.

ÇAĞIN ÜSTÜNDE YETENEKLERLE DONATILACAK

Diğer yandan SİDA sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.

YENİ İŞLER İÇİN HAZIRLAR

İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve prototipi denize indirilen SİDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır olacağı belirtildi.