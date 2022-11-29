Türkiye'nin ilk tuvalet müzesi Tokat'ta kuruldu

Halk arasında 'Sık Dişini Helası' olarak bilinen Anadolu'nun ilk umumi helası 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak hizmete açılacak. Müzede, eski eşyalar sergilenecek, geçmişe yolculuk yapılacak.

Tokat’taki Sulu Sokak Çarşısı’nda 15’inci yüzyılda yapılan, uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi 'Sık Dişini Helası' restore edildi.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmada virane durumda olan yapı turizme kazandırıldı.

Anadolu'nun ilk umumi helası

Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen, mülkiyeti belediye ait olan Anadolu'nun ilk umumi helası, 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak hizmet verecek.

İHA'nın haberine göre tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, tuvalet taşları ve kanalizasyon sistemi sergilenecek.

Eski eşyalar yer alacak

Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar da yer alacak.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Sık Dişini Helası'nın yapıldığı döneme ait örneği olmayan bir yapı olduğunu söyledi.

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Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kanalizasyon hattı çıktı

Önemli bir ticaret merkezi olan Sulu Sokak Çarşısı'nda yapılan tuvaletin 19’uncu yüzyıla kadar hizmet vermiş olduğunu belirten Başkan Eroğlu, uzun yıllar atıl durumda olan tarihi yapının restore edildiğini belirtti.

O dönemlerde yoğun bir şekilde kullanılması ve insanların tuvalet sırası beklemesi nedeni ile tarihi yapının 'Sık Dişini Helası' adını aldığını belirten Başkan Eroğlu, "Restoresi tamamlanan 'Sık Dişini Helası'nın altyapısından Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait kanalizasyon hattı çıktı. O döneme ait hela taşları, musluklar ve buna benzer birçok objeler çıktı. Bunları da müzemizde sergiliyoruz." dedi.

"Eşi benzeri yok, Türkiye'de ilk müze"

Restorasyon çalışmaları tamamlanan yapının kısa süre içerisinde “Su ve Temizlik Müzesi” olarak hizmete gireceğini dile getiren Başkan Eroğlu, "Yerli ve yabancı turistler, ecdadın bıraktığı medeniyeti görme imkanı bulacak. Sık Dişini Helası, müze olarak bir ilk olduğunu değerlendiriyoruz. Su ve Temizlik Müzesi’nin bir başka yerde olmadığı kanaatindeyim. Ecdat nasıl 1400'lü yıllarda böyle bir eser yaptıysa, şimdi onların torunları olarak bizler de müze olarak yaptık. İnsanların burayı gezmesi ve keşfetmesine vesile olacağız." diye konuştu.